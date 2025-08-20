هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية

اندلع حريق في المحرك الأيمن لطائرة تابعة لشركة كوندور الألمانية أثناء رحلة من كورفو اليونانية إلى دوسلدورف الألمانية، وعلى متنها 273 راكباً و8 من أفراد الطاقم.

ووفق تقارير إعلامية، فقد إضطرت الطائرة التابعة لشركة «كوندور» الألمانية للهبوط اضطرارياً في برينديزي جنوبي إيطاليا.

ووقع الحادث على ارتفاع 36 ألف قدم، بعد نحو 40 دقيقة من الإقلاع، حيث لاحظ الركاب ألسنة لهب من الجناح الأيمن، مما تسبب في حالة ذعر شديدة دفعت بعضهم إلى إرسال رسائل وداع.

كما تم الهبوط بسلام دون إصابات وأرجعت الشركة الخلل إلى تفاعل كيميائي داخل غرفة الاحتراق.

وقضى بعض الركاب ليلتهم في المطار وتم تعويضهم وفي اليوم التالي، أقلعت طائرة بديلة أقلت الجميع إلى وجهتهم.

وأكَّدت شركة كوندور أن سلامة الركاب كانت أولوية قصوى وأن الطائرة تخضع لفحص فني شامل.