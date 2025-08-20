ساموزين يطرح آخر أغاني ألبومه الجديد "سما صافية"

طرح ساموزين أغنيته الجديدة، بعنوان "سما صافية" وهى آخر أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد، وخلال الشهر المقبل.

سيبدأ سامو زين فى تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات.. أغنية "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم.

وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. أغنية "سما صافية" أغنية رومانسية صيفية، تعبر عن مشاعر حب صادقة لشاب شاهد فتاة جميلة، ووقع فى حبها، لحظة رؤيتها على أحد الشواطئ.

من المعروف أن ساموزين كان قد طرح ثلاث أغنيات، من المينى ألبوم الصيفى الجديد الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري.

يذكر أن الفنان ساموزين أكد بقوله: تحمست واجتهدت كثيرا فى اختيار أغنيات المينى ألبوم "باب وخبط" وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة منى فى إرضاء كافة الأذواق وأضاف ساموزين: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 4 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيتم طرحه فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.. وتقول كلمات أغنية "سما صافية":..



سما صافيه زرقه .. والبحر موجه بيبتسم

فعيونها غارقة .. عالرمله سابت ضلها

والمية راسمة .. علي شعرها الكيرلي الجمال

دي عليها بسمة .. واصفة المشاعر كلها

شاف قلبي انا من علي بعد .. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض .. والبحر اهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي انا من علي بعد .. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض .. والبحر اهو شاهد يسمعنا

ومعايا قمره ع الارض واقفة قصادي أنا .. والنظرة منها فيها طعم من حكايات زمان

ده اللي يقابلها شاف السعادة لميت سنة

شاف قلبي انا من علي بعد .. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض .. والبحر اهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي انا من علي بعد .. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض .. والبحر اهو شاهد يسمعنا