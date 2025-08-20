قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الاستعدادات النهائية لمهرجان دمياط في نسخته الثانية

زينب الزغبي

عقد  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر الاستعدادات للنسخة الثانية من مهرجان دمياط، المقرر إقامته في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ سبتمبر المقبل، ويهدف الاجتماع إلى ضمان خروج المهرجان بالشكل الذي يليق بمكانة المحافظة.

​وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى المهندس عمرو عرنسي، مدير المهرجان، ومديري الإدارات والجهات المعنية.

​استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى آخر المستجدات والفعاليات المقرر إقامتها، ووجه بضرورة مشاركة المواهب من أبناء المحافظة في فعاليات المهرجان، وخاصة الطلاب الموهوبين الذين تم اختيارهم من "أتوبيس المواهب"، وذلك لتسليط الضوء على الإبداعات المحلية.

​كما وجه المحافظ بأهمية التعاون الفعال بين مختلف المديريات والهيئات، مثل مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، والسياحة، بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة وكوبري دمياط الحضاري، وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لضمان مشاركة المواهب المحلية بفعالية وإثراء فعاليات المهرجان.

​ومن جانبها، أكدت "نائب المحافظ" على أهمية أن يتضمن المهرجان فقرات تسلط الضوء على الزراعات المختلفة التي تشتهر بها دمياط، وشددت على أن المحافظة لا تُعرف فقط بصناعاتها وأثاثها، بل أيضاً بمنتجاتها الزراعية الفريدة، وهو ما يجب إبرازه كجزء من الهوية الغنية للمحافظة

​​كما طالبت المهندسة الصديق بضرورة عمل مهرجان بالشوارع (مهرجان الطبول)، واستغلال الفرق الموسيقية المتنوعة، بهدف الوصول إلى المواطن العادي وإضفاء شعور بالبهجة في الشوارع، مما يجعل المهرجان حدثاً تفاعلياً ومتاحاً للجميع

​في سياق متصل، أشاد المحافظ بنجاح فعاليات "صيف بلدنا" التي أقيمت هذا العام في رأس البر ودمياط الجديدة، مؤكداً على أهمية الأنشطة الترفيهية والثقافية في جذب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية،
​ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تنظيم حدث ثقافي وفني بارز يعكس التراث الغني لمحافظة دمياط، ويساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية.

