قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
شريف خير الله يكشف تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي
10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف
هل يجوز أداء صلاة القيام والوتر قبل منتصف الليل؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى

بتروجت يفوز علي وادي دجلة
بتروجت يفوز علي وادي دجلة
حمزة شعيب

حقق فريق بتروجيت أول انتصار له في الدوري للموسم الحالي، بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم الفلسطيني بدر موسى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما أطلق تسديدة قوية اصطدمت بمدافع دجلة لتغير اتجاهها وتسكن الشباك، مانحة فريقه الانتصار.

وبهذا الفوز، رفع بتروجيت رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول الترتيب، محققًا أول انتصار له بعد تعادلين متتاليين.

بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز منذ انطلاق المسابقة، مكتفيًا بتعادل وخسارتين.

ويعد هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة لبتروجيت مع انطلاقة الموسم، فيما يواجه دجلة تحديات متزايدة لتصحيح المسار والابتعاد مبكرًا عن مناطق الخطر.

بتروجيت وادي دجلة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

أمين الفتوى: التدين «الكمي» والتطرف الناعم أخطر أدوات هدم المجتمعات

دار الإفتاء

أمين الفتوى: الوعي الديني حق وواجب على الجميع وليس رفاهية للنخبة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذه النظرية تسعى لهدم اللغة والدين والأسرة والدولة

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد