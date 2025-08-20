أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى

حقق فريق بتروجيت أول انتصار له في الدوري للموسم الحالي، بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم الفلسطيني بدر موسى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما أطلق تسديدة قوية اصطدمت بمدافع دجلة لتغير اتجاهها وتسكن الشباك، مانحة فريقه الانتصار.

وبهذا الفوز، رفع بتروجيت رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول الترتيب، محققًا أول انتصار له بعد تعادلين متتاليين.

بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز منذ انطلاق المسابقة، مكتفيًا بتعادل وخسارتين.

ويعد هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة لبتروجيت مع انطلاقة الموسم، فيما يواجه دجلة تحديات متزايدة لتصحيح المسار والابتعاد مبكرًا عن مناطق الخطر.