وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
شريف خير الله يكشف تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي
10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف
هل يجوز أداء صلاة القيام والوتر قبل منتصف الليل؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة

قطاع غزة
قطاع غزة
رنا أشرف

في ظل المساعي الإقليمية والدولية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة، تكثف القاهرة والدوحة تحركاتهما الدبلوماسية للوصول إلى صيغة اتفاق تهدئة جديد، وسط قلق متزايد من التعنت الإسرائيلي وما قد يحمله من مخاطر استمرار القتال وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

أحمد فؤاد أنور: الحديث عن اجتياح معاقل المقاومة في غزة “أمر مشكوك فيه” وسيكبد إسرائيل خسائر جديد

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مأزقًا حقيقيًا في إدارة الملف العسكري والسياسي المتعلق بقطاع غزة، موضحًا أن رئيس الأركان الإسرائيلي يرفض المضي في عملية “جدعون 2”، التي يصفها نتنياهو بأنها “احتلال ما تبقى من غزة”.

وأشار أنور إلى أن “شبح التجربة الأوكرانية مع زيلينسكي، الذي تخلت عنه الولايات المتحدة، يطارد نتنياهو”، لافتًا إلى أن “أذرع إيران في المنطقة ما زالت قادرة على تأجيج الصراع، كما أن المقاومة في غزة ما زالت تنفذ هجمات في شمال القطاع وجنوبه، الأمر الذي يجعل الحديث عن القضاء على معاقلها مسألة مشكوك فيها، وسيكلف إسرائيل خسائر جديدة”.

وأضاف: “هناك أيضًا احتمال شبه مؤكد لمقتل معظم المحتجزين الإسرائيليين في حال تنفيذ عملية عسكرية واسعة، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على نتنياهو، الذي يناقش مع وزرائه العرض المصري ويحاول بلورة تصور يروج له باعتباره ورقة ضغط على حماس لدفعها نحو المرونة”.

وأوضح أنور أن نتنياهو “يتخبط في مواقفه فتارة يبرر تشدد حماس بوجود مظاهرات داخل إسرائيل، وتارة يزعم أن الضغط العسكري هو الذي دفع الحركة إلى تقديم ردود إيجابية”.

وتابع: “الفاصل الحقيقي للتوصل إلى اتفاق سيكون مرتبطًا بمسألتين أساسيتين: الأولى الانسحاب الكامل من قطاع غزة مع استثناء حزام أمني بعرض ألف متر، على أن تتم مناقشته لاحقًا، والثانية تعهدات مكتوبة من الولايات المتحدة بإنهاء الحرب”.

واعتبر أن “قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة أصحاب الأحكام المؤبدة، قد تكون قابلة للحل إذا توافرت الإرادة السياسية”، مشددًا على أن هذه الملفات مجتمعة تجعل نتنياهو أمام معادلة معقدة وضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة



 

قطاع غزة التعنت الإسرائيلي التجربة الأوكرانية الأسرى الفلسطينيين السجون الإسرائيلية

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

Pixel 10 Pro XL

جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro وPro XL بمعالج Tensor G5 وإمكانات جديدة

Pixel Buds 2a

جوجل تضيف ميزات Gemini الذكية لسماعات Pixel Buds 2a الجديدة

Pixel Watch 4

جوجل تطلق رسميا ساعة Pixel Watch 4 بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

