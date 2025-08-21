الكويت تسحب جنسيتها من 24 شخصاً.. لهذا السبب

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، قرارا بسحب الجنسية من 24 شخصاً.

ونص القرار على فقد الجنسية استناداً للمادة 11من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية».

وصدر ذلك في ملحق رسمي لجريدة الكويت اليوم الرسمية .

وفي وقت سابق ، قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إن منح الجنسية الكويتية على أساس "الأعمال الجليلة" لم يعد معمولًا به كما في السابق، مشددًا على أن الفنانين لا يُعدّون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت هذا البند.

وذكر اليوسف، خلال لقاء متلفز إن "كلمة جليل تعني شيئًا عظيمًا، والسؤال المطروح: ما هو العمل الجليل الذي قام به الفنانون للكويت؟"، مضيفًا أن بعض الأسماء المطروحة تحمل جنسيات أخرى، ما يتعارض مع قانون الجنسية الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية.

وذكر ايضا "منح الإقامة طويلة الأمد، التي تصل إلى 10 أو 15 سنة، لن تُمنح فقط تحت مسمى الأعمال الجليلة، بل سيتم فتحها بشكل أوسع لتشمل أبناء الكويتيات، وهي فئة تستحق الدعم والاهتمام"، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد فتح هذا الملف من أوسع أبوابه.

وأشار اليوسف إلي أن حالات سابقة حصلت على الجنسية بمراسيم أميرية تبين لاحقًا عدم استحقاقها، مضيفا : "نعم، سحبنا جنسيات صادرة بمراسيم، لأن أصحابها أساءوا للكويت من الخارج، وأنا أرى أنهم يستحقون ذلك".

وأضاف أن تعريف "العمل الجليل" يجب أن يُحدد بدقة، وهو يشمل مساهمات ملموسة في بناء الدولة، مثل دور الأطباء والمعلمين والمهندسين الذين خدموا الكويت في فترات ما قبل الطفرة النفطية، مشيرًا إلى أن العمل بمقابل مادي حديث لا يرتقي إلى مستوى "العمل الجليل" الذي يمنح الجنسية.



