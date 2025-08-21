عناية رئيس الشيفت .. الفالح التعليمية القطرية توصي برفع نسبة التملك الأجنبي إلى 100% من رأس المال

أعلنت شركة الفالح التعليمية المدرجة في بورصة قطر أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية لرفع الحد الأقصى لنسبة التملك الأجنبي من 49% إلى 100% من رأس مال الشركة.

و أوضحت الشركة أن مجلس الإدارة سيقوم بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا التعديل والحصول على موافقة المساهمين، ومن صم استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء.

و بحسب اخر الاحصائيات المتوفرة ، يستحوذ المساهمون القطريون على ما نسبته 87% من رأس المال، بينما تبلغ مساهمة الأجانب على ما نسبته 4.5%