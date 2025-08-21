قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إبراهيم البشاري: 10 توصيات لمنتدى الإسماعيلية الاقتصادي أبرزها الاهتمام بالمحاصيل التصديرية

الإسماعيلية انجي هيبة

صرح إبراهيم البشاري نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية، أن منتدي الإسماعيلية الاول الاقتصادي والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف  تحت رعاية اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية في الفترة من 8 الي 10 أغسطس الجاري، أنه اوصي بعدة توصيات لرفع القدرة التنافسية للمحاصيل المصرية التصديرية واهمها المانجو الاسمعلاوي، مشيرا الي مشاركة نحو 10 غرف تجارية، وانعقاد عدد وافر من الجلسات النقاشية المجدية، بالإضافة الي تعدد محاوره.

وعن أهم توصيات منتدي الإسماعيلية الاقتصادي الاول ، أكد إبراهيم البشاري، إنه تم التوصية بالاهتمام بزراعة الأصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، فضلا عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات وبالتالى زيادة القدرة التنافسية والقابلية للتصدير، ولا سيما المانجو الاسمعلاوي والذي يعد واحدا من أهم المحاصيل الاستوائية والتي تتمتع مصر وخاصة الإسماعيلية بأحتضانها بأصناف مختلفة ذات جودة ومذاق مميزين.

وأضاف ابراهيم البشاري، أن المشاركون اكدوا اهمية وضع سياسات واستراتيجيات اكثر دعما للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلا عن اصدار تشريعات تزيد من قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير .

وتابع ابراهيم البشاري ، أن التوصيات شملت أيضا الاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام مما يزيد من تدفق النقد الأجنبى، فضلا عن ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع اطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية، وضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجودة.

وأكد البشاري ، أن المشاركون أكدوا ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات التصديرية، وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروط ومواصفات التصدير التى تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية منتدي الإسماعيلية الاقتصادي

