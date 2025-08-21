قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعروض فنية عالمية.. «مهرجان الشارع» يجذب السيّاح بفنادق الغردقة ويُعزّز رسائل الأمان بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

استضافت فنادق الغردقة مهرجان الشارع الذي أصبح علامة مميزة ضمن فعاليات الترفيه الليلي، حيث شهد المهرجان توافدًا لافتًا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، ما يعكس تنامي ثقة الزائرين في الوجهات السياحية المصرية.

وأُقيم المهرجان مساء الأربعاء وسط حضور جماهيري كبير من نزلاء المنتجعات والفنادق السياحية.

وقدمت الفرق المشاركة عروضًا فنية متنوعة تمثل ثقافات متعددة، شملت عروضًا عربية وأفريقية ومكسيكية، إلى جانب تقديم مأكولات عالمية من مختلف المطابخ لتناسب أذواق السائحين.

وقال خالد الصغير، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن المدينة تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح خلال مهرجان الشارع، مؤكدًا أن الفعاليات أصبحت نقطة جذب رئيسية ضمن برامج الإقامة. وأضاف أن المهرجان يسهم في خلق أجواء من البهجة، ويمنح السياح فرصة للاحتكاك الثقافي والتفاعل المباشر مع الفنون المتنوعة.

من جهته، أوضح سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى المجموعات السياحية العالمية بالغردقة، أن مهرجان الشارع يُنظَّم عدة مرات أسبوعيًا في عدد من المنتجعات الكبرى بهدف دعم وتنشيط السياحة. وأشار إلى أن مشاركة السياح وتفاعلهم عبر تصوير الفعاليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يسهم بفعالية في الترويج غير المباشر للمدينة على نطاق عالمي.

وأكد منظمو الحدث أن المهرجان يحمل رسالة مهمة مفادها أن الغردقة، ومصر عمومًا، وجهات آمنة ترحب بزوارها، وتوفر لهم تجربة سياحية متكاملة تمزج بين الأمان والمتعة والانفتاح على الثقافات العالمية.

فنادق الغردقة الغردقة مدينة الغردقة اخبار البحر الاحمر مهرجان

