السكرتير العام المساعد لسوهاج يشارك في جلسة الحوار الوطني المجتمعي لتغير المناخ

بالإنابة عن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، شارك الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، في فعاليات جلسة الحوار الوطني المجتمعي حول آثار تغير المناخ على تنمية المجتمعات الريفية وبناء مرونة الفئات الأكثر احتياجًا.

والتي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

شهدت الجلسة حضور الدكتورة صفا عشوب مدير مشروعات الزراعة ببرنامج الأغذية العالمي، والمهندس محمد عيسى مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بسوهاج، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

ونقل السكرتير المساعد خلال كلمته تحيات السيد المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا أن محافظة سوهاج تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية ضمن خططها التنموية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوارات المجتمعية تساهم في رفع الوعي بقضايا المناخ، ودعم جهود الدولة في تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا.

استهلت الفعاليات بعرض توضيحي حول أنشطة وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، أعقبه عرض من صفا شعوب استعرضت خلاله المشروعات والجهود التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في هذا المجال.

محافظة سوهاج

كما تناولت الجلسة عرضا لقصص النجاح على أرض الواقع من مشاريع الزراعة وتحسين سبل العيش، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وتمكين المرأة، واختتمت الفعاليات بمناقشة جماعية وعرض تقديمي للمجموعات المشاركة.

ومن الجدير بالذكر أن جلسة اليوم تأتي ضمن برنامج الحوارات المجتمعية الذي تنفذه وزارة البيئة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 بالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة.

وذلك بهدف بحث سبل التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على الفئات الهشة، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي.