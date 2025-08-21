قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يقرر منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المشاط: مؤتمر طوكيو يعد محفلا دوليا لترسيخ الشراكة التنموية بين اليابان والدول الأفريقية

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب الياباني على حسن الاستقبال وتنظيم هذا المحفل الدولي الهام الذي يعكس عمق العلاقات اليابانية مع قارة أفريقيا، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز الشراكة على الصعيد الثنائي بين مصر واليابان، وكذلك الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة، من أجل ترتيب الأولويات ودفع التنمية المشتركة في مختلف مجالات التنمية.

ولفتت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بينما تشهد العلاقات المصرية اليابانية تطورًا مستمرًا ودفعة قوية على مدار السنوات الماضية في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، وإعلان الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس متانة وقوة العلاقات وحرص الجانبين على المضي قدمًا في تطويرها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات اليابانية مُمثلة في هيئة التعاون الدولي (جايكا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو)، من أجل تنويع محفظة التعاون على صعيد التبادل التجاري، والتمويلات التنموية للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للشراكة بين شركات القطاع الخاص من البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وناقش الوزيران تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجاري والمشروعات التي مازالت قيد التنفيذ ومن بينها مشروعات مترو الأنفاق، كما أكدا على تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال نوفمبر المقبل، والذي يُعد أحد نماذج التعاون الرائدة بين البلدين الصديقين.

وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، مشيرة إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص؛ كما أكدت أن مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص ساهما في تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر خاصة في إطار برنامج «نُوفّي».

جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.

رانيا المشاط هيسايوكي فوجي قمة طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

ترشيحاتنا

مأدبة عشاء

رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "تيكاد ٩" أقامها رئيس وزراء اليابان

جانب من اللقاء

وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما آفاق التعاون

نائبة وزيرة التضامن

رئيس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد