وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لحماية مصر من الآفات العابرة للحدود

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتنمية وصقل مهارات بعض الكوادر من العاملين بمعامل الحجر الزراعي المصري في الموانئ الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكاتف كافة أجهزة الوزارة المعنية، من أجل حماية البلاد من الآفات الزراعية العابرة للحدود، و توجيهات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز كفاءة الكوادر الفنية العاملة في المعامل والمنافذ الحيوية.

وافتتح فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، بحضور عدد من قيادات المعهد والادارة المركزية للحجر الزراعي.



ومن جهته أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، على أهمية هذا البرنامج، نظرًا لتزايد حركة التجارة الدولية وتنامي التحديات المرتبطة بانتقال الآفات الحجرية عبر الشحنات الزراعية المستوردة، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات فنية متخصصة قادرة على التعامل بكفاءة مع الشحنات الواردة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والتقنيات المعملية المعتمدة.



وأشار عبدالمجيد إلى أن التدريب قد شمل عدة محاور علمية وتطبيقية متقدمة، من بينها: دول معامل الفحص في حماية الزراعة والاقتصاد الوطني، فضلا عن القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، اضافة الى الأسس العلمية لتصنيف الحشرات والتمييز بين الرتب الحشرية، والفرق بين الحشرات واللافقاريات الأخرى.



وقال أن التدريب أيضا تطرق إلى جمع العينات، حيث تم تدريب المشاركين على طرق جمع وحفظ العينات من الشحنات الزراعية، بما يشمل الثمار والبذور ومواد التغليف والتربة، مع التركيز على شروط السلامة أثناء الجمع، واختيار التوقيت والمكان الأنسب داخل الشحنة، إضافة إلى طرق الحفظ المناسبة حسب نوع الحشرة لضمان سلامة الخصائص الحيوية للعينة، لافتا إلى أنه تم أيضا استعراض خطوات الفحص المعملي بدءًا من استقبال العينة وفتح العبوة، مرورًا بالفحص الظاهري والتحليل المعملي، مع التركيز على علامات الإصابة بآفات حشرية أو نيماتودا، والتعرف على الآفات ذات الأهمية الحجرية مثل حفار ساق الذرة، وذبابة الفاكهة، وسوسة النخيل، من حيث خصائصها ودورة حياتها وخطورتها الاقتصادية.



وأوضح مدير المعهد ان هذا البرنامج يعد خطوة استراتيجية نحو التعاون المشترك لتعزيز جاهزية معامل الحجر الزراعي بالموانئ، والتأهيل المستمر للكوادر القادرة على التصدي لأي مخاطر تهدد الثروة النباتية المصرية، كما يعكس التزام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بتطبيق أعلى معايير السلامة الحيوية، وضمان أمن وسلامة ما يدخل البلاد من مواد زراعية.

و في سياق متصل قال الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد و التدريب، أن البرنامج تضمن تدريبًا عمليًا مكثفًا على استخدام المجاهر بأنواعها المختلفة (التشريحي، المركب، اليدوي)، وقراءة مفاتيح التصنيف الحشرية، وتطبيق التصنيف باستخدام خصائص شكلية دقيقة مثل قرون الاستشعار والأجنحة والأرجل وأجزاء الفم، لافتا إلى انه تم تدريب المشاركين على إعداد شرائح مؤقتة لأجزاء من الحشرات، مثل قرن الاستشعار أو الجناح، واستخدام العدسات اليدوية والمجاهر البسيطة لتمييز الصفات التصنيفية.



وشمل البرنامج أيضا تدريب المشاركين على إعداد تقارير الفحص المعملي وفقًا للضوابط الفنية والتشريعية، بما يشمل البيانات الأساسية للعينة، نتائج التصنيف، والتوصية الفنية بقبول أو رفض الشحنة، مع مراجعة الأخطاء الشائعة في التقارير مثل التصنيف الخاطئ أو نقص التوثيق، كما تم تنفيذ اختبار ختامي وتقييم شامل للمشاركين، شمل مراجعة التقارير وتصويبها من قبل المحاضرين، حيث قام بالتدريب نخبة من الأساتذة و الباحثين بقسم بحوث الحصر و التصنيف، تحت إشراف الدكتور أيمن محيي الدين رئيس مكون تعريف الحشرات بالمعهد.

حماية الموارد النباتية



والجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات التي تعتمد على العلم والتقنية، وتواكب التحديات العالمية في مجال حماية الموارد النباتية.