محمد موسى: الصهيونية شبكة عالمية تسيطر على الإعلام والاقتصاد وصنع القرار

أكد الإعلامي محمد موسى أن الصهيونية العالمية ليست مجرد فكرة أو حركة سياسية، وإنما شبكة مترابطة تمتلك نفوذاً واسعاً على مفاتيح الإعلام والاقتصاد وصنع القرار في العالم، وخاصة داخل واشنطن.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذه الشبكة تدير المشهد الدولي وتحرّك الإدارة الأمريكية بما يخدم مصالحها، موضحاً أن ما يحدث في الضفة الغربية من مشروعات استيطان ليس إجراءً عابراً، بل جزء من مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تفتيت الأرض الفلسطينية ودفن أي أمل في قيام دولة مستقلة.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة، التي ترفع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، هي نفسها التي تمد إسرائيل بالسلاح والمال والغطاء السياسي، لتتحول إلى الشريك الأصلي في الجريمة، بينما تلعب إسرائيل دور الأداة المنفذة.

وحذر موسى من أن استمرار هذا المخطط يعني تهديد الأمن العربي بأكمله، ويفتح الباب أمام فوضى جديدة في المنطقة، داعياً الدول العربية إلى مواجهة المخطط الصهيوني قبل أن يصبح واقعاً مفروضاً على الجميع.