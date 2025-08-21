قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
محافظات

محافظ كفرالشيخ يشهد افتتاح فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي".. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بنادي الخالدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ياسمين مطر، خبير الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، ومحمد شوقي من المنسق اللوجيستي للمبادرة، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وكلاء الوزارات، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تقديم تعريفي بالمبادرة وكلمة للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الذي رحب خلالها بممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلى ذلك كلمة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ثم جلسة افتتاحية توعوية حول دور الأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية حملات المسح للكشف والتدخل المبكر من خلال تسجيل المعلومات وإجراء الفحوص الأولية للفئات المستهدفة.

كما تضمنت الفعاليات كلمات لعدد من مديري المديريات والمجالس القومية، أعقبها مداخلة من وحدة الإعاقة بإدارة شئون المجتمع بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة مع الأسر للاستماع إلى أبرز التحديات وطرح الحلول، واستعراض الجهود المبذولة لتوفير أوجه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب إعلان عدد من التوصيات التي تستهدف تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

في كلمته أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على حرصه الدائم على دعم أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، موضحاً أنه يولي اهتمامًا خاصًا بهم، لذلك طالب بأن تكون محافظة كفرالشيخ في مقدمة المحافظات التي تُنفذ بها أي فعاليات أو مبادرات موجهة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه غير المسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

الرئيس السيسي

وحدة الصف.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان

طلاب الجامعات

هشام عبد الناصر: مبادرة بداية جديدة تخلق روحًا تنافسية بين الجامعات

الغزل والنسيج

غرفة الصناعات النسيجية: الدولة تسعى لتنمية الصعيد والقضاء على البطالة

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

