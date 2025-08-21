محافظ كفرالشيخ يشهد افتتاح فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي".. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بنادي الخالدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ياسمين مطر، خبير الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، ومحمد شوقي من المنسق اللوجيستي للمبادرة، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وكلاء الوزارات، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تقديم تعريفي بالمبادرة وكلمة للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الذي رحب خلالها بممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلى ذلك كلمة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ثم جلسة افتتاحية توعوية حول دور الأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية حملات المسح للكشف والتدخل المبكر من خلال تسجيل المعلومات وإجراء الفحوص الأولية للفئات المستهدفة.

كما تضمنت الفعاليات كلمات لعدد من مديري المديريات والمجالس القومية، أعقبها مداخلة من وحدة الإعاقة بإدارة شئون المجتمع بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة مع الأسر للاستماع إلى أبرز التحديات وطرح الحلول، واستعراض الجهود المبذولة لتوفير أوجه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب إعلان عدد من التوصيات التي تستهدف تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

في كلمته أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على حرصه الدائم على دعم أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، موضحاً أنه يولي اهتمامًا خاصًا بهم، لذلك طالب بأن تكون محافظة كفرالشيخ في مقدمة المحافظات التي تُنفذ بها أي فعاليات أو مبادرات موجهة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه غير المسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة.