قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
وسط ترقب في الأسواق .. سعر الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعيين 81 حكما لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى قطر 2025

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم
حسام الحارتي

أعلنت لجنة التحكيم لدى FIFA عن قائمة الحكام الذين سيُديرون مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025™️ بنسختها الموسعة الأولى التي تشمل مشاركة 48 منتخباً، والتي تستضيف منافساتها قطر بين 3 و27 نوفمبر. 
ويبلغ العدد الإجمالي للحُكام 81 (27 حكم ساحة و54 حكماً مساعداً) من 35 اتحاداً وطنياً.

وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا: "ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA بطولة تاريخية نظراً لكونها تشهد مشاركة نجوم الغد، وستمنح الحكام الموهوبين فرصة ممتازة لصقل خبراتهم في أجواء تنافسية. كما ستكون فرصة إضافية بالنسبة لنا كي نختبر نظام الفيديو المساعِد، والبناء على الخلاصات التي توصلنا إليها في السابق".

من جهته، قال مدير قسم التحكيم لدى FIFA ماسيمو بوساكا: "اخترنا مجموعة من الحكام الذين سيستفيدون من هذه التجربة الجديدة، ولديهم ما يؤهلهم للتحكيم في بطولات FIFA المستقبلية. يتماشى هذا مع هدفنا المتمثل بإعداد جيل جديد من الحكام المؤهَّلين على مستوى عالٍ".

يُذكر أنه تم تجريب نظام الفيديو المساعِد العام الماضي خلال بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™️ في كولومبيا وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™️ في جمهورية الدومنيكان. وقد تم التأكد على أنه سيتم اختباره مجدداً هذا العام في بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™️ في تشيلي، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب FIFA™️ بالإضافة إلى قطر 2025.

وقد جرت الاختبارات على نظام الفيديو المساعِد إثر تلقي الاتحاد الدولي للعبة عدة طلبات من الاتحادات الوطنية لتوفير طريقة بديلة غير مكلفة لدعم الحكام تكنولوجياً. ولذلك، طوَّر هذا النظام الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو بأنه لا يحتاج إلى حُكام فيديو، وبالتالي لا يتحقق من كافة الحالات التي قد تغير مسار المباراة.

وبالتالي تقع المسؤولية على مدربَي الفريقين، اللذين يُسمح لكل منهما بتقديم عدد محدد من طلبات المراجعة في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بحصول خطأ واضح مثل تلك المتعلقة بالأهداف وضربات الجزاء ورفع البطاقة الحمراء دون إنذار سابق والخطأ في تحديد هوية اللاعبين واللاعبات. كما يمكن للاعبين واللاعبات التواصل مع مدربهم/مدربتهم لطلب مراجعة.

بطولة كأس العرب فيفا قطر منتخب مصر أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

بطولة كأس العالم

تعيين 81 حكما لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى قطر 2025

طارق يحيى

طارق يحيى: «كنت بكلم العفاريت في مدرج الزمالك»

زد

تعرف على تشكيل سموحة وزد بالدوري

بالصور

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد