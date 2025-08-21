أبو زهرة: العلاقات المصرية السعودية عصب الأمة العربية وعمودها الفقري

أكد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية ليست مجرد تعاون ثنائي أو تنسيق مرحلي، بل هي علاقة تاريخية راسخة تضرب جذورها في عمق الجغرافيا والتاريخ المشترك، وتتجدد قوتها مع كل تحدٍ يواجه الأمة العربية.

وقال أبو زهرة في بيان له، إن ما يربط القاهرة بالرياض أكبر من الاتفاقيات والمعاهدات، فهو مسار طويل من الأخوّة الصادقة والتضحيات المشتركة التي جسّدت دائمًا وحدة المصير، موضحًا أن البلدين لا يمكن أن يلتفتا لصغائر الأمور، وما يثار من محاولات لإثارة الفتن، فقد شكّلا عبر عقود من الزمن العمود الفقري للأمن القومي العربي، وصمّام الأمان أمام رياح الفوضى التي عصفت ولا تزال تعصف بالمنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية المرتقبة ولقاءه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد أن مصر والسعودية تتعاملان مع التحديات بذات الرؤية والإرادة، من فلسطين إلى اليمن، ومن البحر الأحمر إلى ليبيا والسودان، مشددًا على أن هذه العلاقة الاستراتيجية لا تعرف التذبذب ولا المسافة، وإنما تعرف الثبات والعمق، وتستمد قوتها من إيمان شعبي البلدين بأن أمن أحدهما من أمن الآخر.

وأشار أبو زهرة إلى أن التاريخ المعاصر أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التنسيق المصري السعودي هو العصب الذي يحفظ استقرار الإقليم ويمنح الأمة العربية القدرة على مواجهة الأزمات بثقة وصلابة.

وأردف قائلًا: "حين تتشابك أيادي القاهرة والرياض، فإن المنطقة كلها تشعر بالطمأنينة، ويُدرك العالم أن هناك قوتين عربيتين تمسكان بزمام المبادرة وتحميان حاضر الأمة ومستقبلها".

كما أكد على أن العلاقات المصرية السعودية ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا للتحالف الأخوي الذي لا تزعزعه المتغيرات، بل تزداد رسوخًا مع كل اختبار، لتبقى شاهدًا على أن ما جمع الشعبين والقيادتين هو قدر تاريخي يرسم ملامح المستقبل العربي الموحّد.