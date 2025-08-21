الهلال الأحمر: الدفع يوميا بمئات الشاحنات إلى غزة بأولوية للغذاء والدقيق

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر إن اليوم يوافق القافلة رقم 20 من قوافل باب العزة من مصر إلى غزة والتي أطلقها الهلال الأحمر المصري بالتزامن مع الهدنة الإنسانية التي تم إعلانها في 27 يوليو الماضي.

المواد الطبية والمستلزمات الطبية

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة المحور أنه يتم الدفع يوميا بمئات الشاحنات بأولوية للغذاء والمواد الغذائية والدقيق، فضلا عن المواد الطبية والمستلزمات الطبية والعلاج.

وأكدت على أن كل يوم هو أمل جديد في أن يكون هناك دفع أكبر بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وما زال العمل مستمر والقافلة رقم 20 هي قافلة مستمرة، ويوميا يتم الدخول إلا حال إغلاق المعبر.