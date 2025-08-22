جامعة حلوان تعلن ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت جامعة حلوان عن المستندات المطلوبة لقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الجامعة، أن الأوراق تقدم إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، بغرفة رقم (23) بالدور الأرضى وتفحص ومن ينطبق عليه الشروط يتم استلام الأوراق منه تمهيدًا لتحويل الحالة إلى الإدارة الطبية.

وتشمل الأوراق المطلوبة:

- استمارة تعارف ببيانات الطالب وتحديد الكلية المراد الالتحاق بها وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

- صورة من استمارة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الفنية (3-5 سنوات ).

- بيان حالة بالنسبة لطلاب السنوات السابقة والمقيدين بكليات أو معاهد أخرى .

- بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب المرشحين للعام الجامعي 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من كارنيه الخدمات المتكاملة للطالب.

- قياس اختبار ذكاء حديث (لا يتجاوز العام).

كما أوضحت الجامعة أن قبول الطلاب بالكليات يتم وفقًا لنوع الإعاقة (حركية – سمعية – بصرية – دمج) و بما يتناسب مع الكلية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

بالنسبة لحاملى شهادة الثانوية العامة.

تقبل كليات (الآداب، الحقوق، التجارة) الإعاقة (الحركية -الدمج).

وتقبل كلية الآداب والحقوق الإعاقة البصرية ( مكفوفين).

كما تقبل كلية الاقتصاد المنزلى إعاقة ( صم وضعاف السمع ).

تقبل كليات (الآداب، الحقوق، التجارة) الإعاقة (الحركية -الدمج). وتقبل كلية الآداب والحقوق الإعاقة البصرية ( مكفوفين). كما تقبل كلية الاقتصاد المنزلى إعاقة ( صم وضعاف السمع ). أما بالنسبة لحاملى شهادة فنى صناعى (3-5 سنوات) تخصص ملابس جاهزة فقط.

تقبل كلية الاقتصاد المنزلي(خريجى مدارس الصم وضعاف السمع – الدمج ) .

وبالنسبة لحاملى شهادة الفنى التجارى (3-5 سنوات) ، تقبل كلية التجارة ( اعاقة حركية – دمج) .

وتؤكد جامعة حلوان حرصها الدائم على توفير فرص تعليمية متكافئة ودعم طلابها من ذوي القدرات الخاصة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الدمج والتمكين.