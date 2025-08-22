بعد أزمة راغب علامة.. عاصي الحلاني يكشف عن رأيه في صعود المعجبات للحفلات

علّق الفنان اللبناني عاصي الحلاني على واقعة صعود المعجبات إلى المسرح أثناء حفلات الغناء، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا بعد أزمة الفنان راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، عقب تقبيله لإحدى المعجبات على المسرح.



وقال الحلاني، في مقابلة تليفزيونية مع قناة "MTV" اللبنانية: "من الطبيعي أن يحاول المعجبون أو المعجبات الصعود إلى المسرح إذا فُتح لهم المجال، لكن نحن كفنانين دائمًا نحافظ على مسافة احترام متبادل، حتى لا يتضايق الجمهور أو يحدث فوضى".



وأضاف: "عادةً بعد انتهاء الحفل نلتقي في الكواليس ونمنح من يرغب فرصة لالتقاط الصور التذكارية، أما على المسرح فقد يسبب ذلك إزعاجًا أو فوضى في بعض الأحيان".



وعن موقف زوجته كوليت من هذه المواقف، أوضح الحلاني: "زوجتي تحب نجاحي وتدعم جمهوري، وهي تعرف كل شيء عني، فأنا شخص واضح وصريح".