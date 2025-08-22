مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة.

يشارك في الاحتفالية الشاعر الكبير أحمد سويلم، والدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق للثقافة الجماهيرية، والناقد السينمائي سامي حلمي، والمخرج الكبير علي الجندي، فيما يدير اللقاء الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وتشهد الأمسية تكريم نخبة من رموز الأدب والشعر بالإسكندرية، حيث يتم تكريم كل من الروائي مصطفى نصر، والكاتب والناقد الكبير أحمد فضل شبلول, والكاتب الروائي والناقد الكبير د. فوزي خضر، والروائي الكبير سعيد سالم، وشاعرة الشعب السيدة زينات القليوبي، والشاعرة القديرة عزة رشاد، والشاعر الكبير جابر بسيوني، والشاعر الكبير عادل حراز، والشاعر الكبير الاستاذ محمد نظمي ، إلى جانب الشاعر الكبير أحمد سويلم، والاستاذ الدكتور مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية.

وتقام الاحتفالية في السابعة مساء الثلاثاء الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ على مسرح هيئة الشبان العالمية بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتعاون مع ملتقى مبدعي الإسكندرية "الشمندورة" برئاسة الفنان عماد خطاب.