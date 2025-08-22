قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تعتزم إعادة تقييم عملتها وحذف صفرين
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة

أحمد إبراهيم

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة.

يشارك في الاحتفالية الشاعر الكبير أحمد سويلم، والدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق للثقافة الجماهيرية، والناقد السينمائي سامي حلمي، والمخرج الكبير علي الجندي، فيما يدير اللقاء الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وتشهد الأمسية تكريم نخبة من رموز الأدب والشعر بالإسكندرية، حيث يتم تكريم كل من الروائي مصطفى نصر، والكاتب والناقد الكبير أحمد فضل شبلول, والكاتب الروائي والناقد الكبير د. فوزي خضر، والروائي الكبير سعيد سالم، وشاعرة الشعب السيدة زينات القليوبي، والشاعرة القديرة عزة رشاد، والشاعر الكبير جابر بسيوني، والشاعر الكبير عادل حراز،  والشاعر الكبير الاستاذ محمد نظمي ، إلى جانب الشاعر الكبير أحمد سويلم، والاستاذ الدكتور مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية. 

وتقام الاحتفالية في السابعة مساء الثلاثاء الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ على مسرح هيئة الشبان العالمية بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتعاون مع ملتقى مبدعي الإسكندرية "الشمندورة" برئاسة الفنان عماد خطاب.

