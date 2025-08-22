تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل

شهد نفق سعد زغلول بمدينة بنها، تعطل مروري، بسبب انحشار سيارة نقل بصندوق به بسبب ارتفاعها الزائد ما ادى الى تعثر خروج السيارات من النفق رغم تحذيرات المواطنين للسائق بعدم الدخول.



وأدى توقف السيارة إلى ارتباك شديد في حركة المرور بالمنطقة، واضطر الأهالي إلى تفريغ إطارات السيارة لتخفيض مستوى ارتفاعها وإخراجها من النفق، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين نتيجة ما سببه الموقف من زحام وإعاقة لحركة السير.



وناشد الأهالي الجهات المعنية والمسؤلين بضرورة وضع علامات إرشادية واضحة أو حواجز معدنية تحدد الارتفاعات القانونية المسموح بها قبل مداخل الأنفاق والكباري، لمنع تكرار مثل هذه المواقف التي تربك الحركة المرورية.