"مدارس الأزواج" في السنغال: مبادرة لتغيير أدوار الرجال ودعم المرأة

في أحد مساجد العاصمة السنغالية داكار، وقف الإمام إبراهيم ديان يخاطب عشرات الرجال، موضحًا أن مساعدة الزوج زوجته في شؤون المنزل ورعاية الأبناء ليست أمرًا ثانويًا، بل واجب ديني وأخلاقي. قال: "النبي نفسه أوصى بأن الرجل الذي لا يساعد في دعم زوجته وأطفاله ليس مسلمًا صالحًا".

وكان ديان يشارك في جلسة ضمن مبادرة أممية تعرف باسم "مدارس الأزواج"، وتهدف إلى تدريب رجال مؤثرين في المجتمع على مفهوم "الرجولة الإيجابية"، ونشر قيم المساواة بين الجنسين، ودعم حقوق المرأة في ما يتعلق بالصحة والقرارات الأسرية.

تأسست المبادرة عام 2011، لكنها لاقت في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل في السنغال، باعتبارها أداة فعالة للحد من وفيات الأمهات والأطفال.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السنغال سجلت عام 2023 نحو 237 وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، في حين توفي 21 رضيعًا من كل ألف خلال الشهر الأول من حياتهم، وهي أرقام لا تزال بعيدة عن الأهداف العالمية للأمم المتحدة.

تقوم "مدارس الأزواج" بتجنيد رجال يحظون باحترام مجتمعاتهم المحلية، ليصبحوا سفراء للتغيير الاجتماعي. بعد تلقي التدريب، يزور هؤلاء المنازل وينظمون حلقات نقاش غير رسمية، يشرحون خلالها أهمية التخلي عن الممارسات الضارة مثل زواج القاصرات وختان الإناث، وضرورة دعم النساء في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والولادة الآمنة.

وقد نجحت هذه المدارس – التي يعمل منها حاليًا أكثر من 20 مركزًا في مختلف أنحاء السنغال – في تدريب ما يزيد على 300 رجل، أصبح بعضهم دعاة لمفاهيم المساواة بعد أن كانوا في السابق من أشد المدافعين عن التقاليد الأبوية.

الإمام ديان يؤكد أن رسائله بدأت تؤتي ثمارها: "بعض النساء قلن لي إن سلوك أزواجهن تغير بعد حضور خطبي. وحتى بعض الرجال صاروا يخبرونني أنهم أصبحوا آباءً أكثر حنانًا وأزواجًا أكثر تفهمًا".

ويقول أحد منسقي البرنامج، الحاج مالك: "حين نظهر أن صحة المرأة حق إنساني، تصبح القضية شاملة ومقبولة للجميع".