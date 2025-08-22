استقرار أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه حالة من الثبات في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال واضح من الأهالي، تزامنًا مع إجازة ختام العام الدراسي.

أسعار البيض والدواجن

تراوح سعر الكيلو من الفراخ البيضاء ما بين 67 و75 جنيهًا، فيما سجلت الفراخ الساسو ما بين 82 و90 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 117 جنيهًا للكيلو، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.



أما البيض، فسجل يعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، وكرتونة الأحمر 140 جنيهًا، بينما وصل سعر البيض البلدي إلى 160 جنيهًا للكرتونة، مع توافر الكميات بشكل مناسب بالأسواق ومنافذ البيع.

وتُعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات النشاط الزراعي المتنامي، وقد حظيت خلال الأعوام الماضية بدعم حكومي واسع في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، لما له من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وشهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات الدواجن التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا لتوفير اللحوم البيضاء والبيض للمواطنين.

كما أن طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد يوفران ظروفًا مثالية لتربية الدواجن في بيئة صحية وآمنة، وهو ما ينعكس على جودة المنتجات وصلاحيتها، وأسهمت خطط الدولة لدعم الثروة الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في رفع القدرة الإنتاجية للمزارع المحلية.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة أساسية على إنتاج هذه المزارع، بجانب الكميات التي تصل من محافظات أخرى لتلبية الطلب في أوقات الذروة مثل الأعياد والإجازات الرسمية، كما تتابع الأجهزة التنفيذية مع الموردين والتجار لضبط حركة الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية وعلى رأسها الدواجن والبيض.