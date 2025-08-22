الدقهلية.. 13 مخالفة في حملة رقابية على المخابز بالمنصورة وشربين

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر.

وأوضح أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 13 مخبز بقرى، الأحمدية ودنجواي ومحلة انجاق ومدينة شربين، وقرى، البرامون، وبدواي، والبدالة، والخيارية بمركز المنصورة، أسفرت عن رصد وتحرير 13 مخالفة، شملت 7 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 14-26 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، ومحضرين لعدم مطابقة المواصفات، ومحضرين تصرف في الدقيق المدعم في 10 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضر لعدم وجود سجل.

وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية، الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.