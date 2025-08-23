استولوا على نصف كيلو دهب.. تشكيل عصابي يواجه السجن المشدد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقة سكنية في التبين.

وبإجراء التحريات تبين سرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقة وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهمين.

و عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.