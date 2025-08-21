قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
اعتبارا من اليوم.. السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز للركاب
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
برلمان

سرقوا لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

معتز الخصوصي

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة كميات من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة كميات من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المسئولين بإحدى شركات الاتصالات – مقيم بمحافظة الجيزة) باكتشافه سرقة عدد من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات الشركة والكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل سابق بالشركة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائه سيئى النية (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وتقدر القيمة المالية للمسروقات بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السرقة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

تشكيل عصابي حبس تشكيل عصابي اللوحات الإلكترونية كابينة خاصة سرقة

