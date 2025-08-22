بقايا المبيدات شوكة في ظهر صادرات مصر الزراعية والغذائية.. ومطالب بتشديد الرقابة

طالب أحمد نبيل، مُصدر بقطاع صادرات الصناعات الغذائية وزارة الزراعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة التدخل بشكل عاجل من خلال برنامج زمني واضح أو مبادرة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص للقضاء على بقايا المبيدات الزراعية في قطاع الزراعة منوها أن المستورد الأمريكي والأوروبي وغالبية دول العالم تشترط عدم وجود أي بقايات لمبيدات زراعية في الثمار أو الصناعات الغذائية التي تدخل أراضيها.

أضاف خلال ندوة صحفية حول أهمية القضاء على بقايا المبيدات الزراعية في المحاصيل الزراعية حضرها موقع صدى البلد الإخباري، أن بقايا المبيدات بمثابة شوكة في ظهر قطاع تصدير الصناعات الغذائية في مصر، حيث تقوم الدول المستوردة بإعدام الواردات الزراعية أو الصناعات الغذائية التي يتم تحليلها وتكشف عن وجود بقايا مبيدات زراعية فيها فضلا عن فرض غرامات كبيرة على الشركة المصدرة وحظر الاستيراد من الدولة نفسها الثمار او المنتج مرة أخرى.

من جانبه، قال الدكتور الدسوقى شحاتة، مُصدر بقطاع صادرات الصناعات الغذائية، إن وزارة الزراعة وضعت تعليمات وقرارات صارمة لمواجهة ومنع المبيدات المحظورة والتى يصعب التخلص منها فى المنتج بعد شكله النهائى، قائلا: "السوق الأمريكى والأوروبي يرون أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تنافس مصر في مجال تصدير زيت الزيتون وزيتون المائدة إذا تم مواجهة بقايا المبيدات فى المنتجات الزراعية المصرية".

ووجه الدسوقى شحاته، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهوده الحثيثة فى دعم القطاع الزراعى المصرى وتوسعة الرقعة الزراعية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعات الغدائية والمنتجات الزراعية والتى باتت تسجل سمعة طيبة وتنافس المنتجات العالمية وتحظى بثقة المستهلك الأجنبي.

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 3.35 مليار دولار مقابل 3.17 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 182 مليون دولار وبنسبة نمو 6%.

بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، ارتفعت صادرات القطاع بشكل ملحوظ مقارنة بـ 1.584 مليار دولار فقط في 2014.

تصدرت الدول العربية قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات بقيمة 1.577 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 4% عن العام الماضي، تلاها الاتحاد الأوروبي بـ 715 مليون دولار بنسبة نمو 2%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ 249 مليون دولار (نمو 9%)، فيما سجلت الولايات المتحدة طفرة كبيرة بصادرات بلغت 230 مليون دولار محققة نمواً 47%.

أما السوق السعودي فقد حافظ على مكانته كأحد أهم الأسواق الرئيسية للصناعات الغذائية المصرية، إذ بلغت الصادرات إليه خلال النصف الأول من 2025 حوالي 258 مليون دولار مقارنة بـ 241 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة 7%.

جاءت الشوكولاتة على رأس المنتجات المصدّرة بقيمة 28 مليون دولار، تليها البطاطس المجمدة والبسكويت ومحضرات الحبوب، إلى جانب زيوت الطعام والخضراوات المجمدة والفراولة ومنتجات الألبان ومركزات العطور.