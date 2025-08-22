اختصاصات لجنة الأولمبية المصرية بقانون الرياضة .. تفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مؤخرا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ودورها في تطوير الحركة الأولمبية وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

ونصت المادة (36) من التعديلات الجديدة على منح اللجنة الأولمبية المصرية صلاحيات محورية، أبرزها تنمية الحركة الأولمبية في مصر وحمايتها، إلى جانب تمثيل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها.

كما خوّل القانون للجنة سلطة تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في هذه البطولات، مع حق اتخاذ قرار بشأن مشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات، وفق معايير تشمل الكفاءة الرياضية والقدرة على أن يكون اللاعب قدوة للشباب.

وتتضمن الاختصاصات أيضاً الإشراف الدوري على الاتحادات الرياضية المعتمدة، وضمان التزامها بالميثاق الأولمبي وأداء دور فعال في تنمية الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى التعاون مع هذه الاتحادات في وضع البرامج الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

أكد القانون على أن اللجنة الأولمبية المصرية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها دولياً، ولا يجوز لأي هيئة رياضية أخرى أن تتسمى باسمها.