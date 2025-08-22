قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جنوب الوادى تحتفل بتوزيع جوائز بطولة الألعاب الفردية كراتيه وتنس الطاولة

حفل جوائز جامعة جنوب الوادى
حفل جوائز جامعة جنوب الوادى

نظمت جامعة جنوب الوادى، حفل توزيع الجوائز في بطولة الجامعة للألعاب الفردية "الكاراتيه وتنس الطاولة" والتي أقيمت لطلاب وطالبات كليات الجامعة خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، وأشرفت على تنظيمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
 

وأسفرت النتائج في مسابقة كاتا طلبة، عن فوز بلال صبري محمد كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، ومحمد طلعت الظاهر بكلية علوم الرياضة بالمركز الثاني، وأحمد سيد محمد كلية علوم الرياضة بالمركز الثالث، وفي مسابقة كاتا طالبات فازت الطالبة عائشة الخضر أحمد من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول ومنة الله خالد من كلية علوم الرياضة بالمركز الثاني، وروان عادل رمضان كلية علوم الرياضة بالمركز الثالث.

وفي مسابقة كوميتيه طلبة فاز محمد عصام ربيع كلية علوم الرياضة بالمركز الأول وأشرف عاطف صابر كلية الصيدلة بالمركز الثاني واسامة عبد الحميد هاشم كلية علوم الرياضة بالمركز الثالث، بينما في بطولة كوميتيه طالبات فازت إسراء محمد الظاهر كلية الصيدلة بالمركز الأول ودينا محمد عطية كلية الآداب بالمركز الثاني ورضوى رضوان محمد كلية التربية النوعية بالمركز الثالث.

وفي بطولة تنس الطاولة طلبة فاز مكاريوس مجدي شفيق كلية طب الأسنان بالمركز الأول ومحمد عبد الرحيم قناوي كلية الزراعة بالمركز الثاني، وكيرلس أبو النور ناجي كلية الحقوق بالمركز الثالث، وفى تنس طاولة طالبات فازت الطالبة آيه حسام كلية العلاج الطبيعى بالمركز الأول، والطالبة بسنت بشارة كلية التربية بالمركز الثانى، والطالبة آلاء منتصر كلية علوم الرياضة بالمركز الثالث.
 

شهد حفل توزيع الجوائز من الإدارة العامة لرعاية الطلاب محمد وليد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وكل من: محمد موسي ومحمد محمود رشاد ومحمد أحمد الرشيدي وعلي صالح سليم ومحمد حجاجى.
 

يذكر أن هذه البطولات تأتي في إطار خطة الجامعة لدعم المواهب الطلابية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب.


جامعة جنوب الوادى تنس الطاولة المواهب الطلابية الأنشطة الرياضية قنا

سر فنجان القهوة الصباحي

فوائد الصمغ العربي

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات

