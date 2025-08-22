قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور

Dizzy too Skinny
Dizzy too Skinny
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

بدأ حفل مطرب الراب ويجز، والرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. 

وصعد مطرب الراب Dizzy too Skinny، إلى المسرح بإطلالة كاجوال واشعل حماس الجمهور. 
 

حفل ويجز

يشارك في حفل ويجز، بمهرجان العلمين الجديدة، كلا من، الرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي. 

ويأتي حفل ويجز وDizzy too Skinny وناصر، في الليلة السابعة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد 6 حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور، ومروان بابلو وليجي سي وشهاب).  

قواعد وإرشادات حفل ويجز

  • تفتح البوابات الساعة 7 مساءً.
  • يرجي طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بنا.
  • غير مسموح بدخول الأطفال أقل من ١٢ سنة.
  • غير مسموح بدخول الألعاب النارية أو أي مواد قابلة للاشتعال. 
  • غير مسموح بدخول أي مواد تؤثر على الإدراك أو الوعي. 

تذاكر حفل ويجز في العلمين

طرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت بفئات متعددة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت كالتالي:

  • قيمة التذكرة الـ regular بـ 800 جنيه. 
  • وقيمة التذكرة الـ fan pit بـ 1200 جنيه. 
  • والتذكرة الـ front line بـ 5000 جنيه. 
  • والتذكرة الـ high tabel لـ 5 أفراد يبلغ سعرها 50 ألف جنيه.
  • والتذكرة الـ lounges لـ 8 أفراد يبلغ سعرها 100 ألف جنيه.

ألبوم ويجز بحفل مهرجان العلمين الجديدة 

أعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد وذلك يوم 29 أغسطس الجاري بعد حوالي أسبوع من حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وكشف ويجز عبر “إنستجرام” عن موعد طرح أحدث أغنياته، يوم الثلاثاء الماضي، قبل يومين من حفله في العلمين.

وأشار ويجز إلى أنه سيشارك جمهور الحفل عدد من أغاني الألبوم الجديد قبل طرحها رسميا نهاية الشهر الجاري.

Dizzy too Skinny ويجز مطرب الراب ويجز حفل ويجز مهرجان العلمين الجديدة

