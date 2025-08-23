استشاري جراحة الأورام بمعهد ناصر يكشف عن تفاصيل التعامل مع ورم وزنه 40 كجم في بطن سبدة

تحدث أسامة سعيد استشاري جراحة الأورام بمعهد ناصر، عن كواليس استئصال ورم وزنه 40 كجم، قائلا: المريضة توجهت للعديد من المستشفيات وكانت تعاني من ورم كبير للغاية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المريضة إذا تعرضت لخبطة بسيطة أو أي صدمة في المعدة، قد يحدث انفجار للورم، متابعا: الورم مازال تحت البحث للتأكد من كونه حميد أم لا.

واسترسل: المريضة خرجت من المستشفى بالفعل وذهبت إلى منزلها وهناك متابعة مستمرة من قبلنا لمتابعة المريضة، مضيفا: الفريق الطبي المشارك في العملية شارك في العديد من العمليات الخطيرة والتي قد تكون أصعب من تلك الحالة.

ولفت إلى أن معهد ناصر يتعامل مع كل الحالات المعقدة، والفريق معتاد على مثل تلك الحالات المعقدة والصعبة، منوها بأن الفريق كان يسعى إلى المحافظة على الأعضاء المحيطة بالورم خلال إجراء العملية وعدم انفجاره.