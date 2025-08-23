سؤال فى النواب حول سياسات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول سياسات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم للحد من الاستيراد.

وأشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صرح بأن مصر تُعد من أكبر الدول المستهلكة للحوم الحمراء، وأن نسبة الاكتفاء الذاتي لا تتجاوز 60%، بينما يتم استيراد النسبة الباقية (40%) سواء في صورة لحوم مصنعة أو رؤوس حية وأن هناك خطة للتحسين الوراثي للسلالات المحلية، واستيراد عجول محسنة، واستخدام التلقيح الصناعي بما يتطلب عدة سنوات لظهور نتائجه.



وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هي الخطط الزمنية المحددة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء خلال السنوات الخمس القادمة؟

وكيف ستوازن الوزارة بين ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وندرة الموارد الطبيعية (المياه والأعلاف)؟ وما هي الخطوات العملية لتعميم برامج التحسين الوراثي على مستوى محافظات الصعيد التي أشرتم إلى عدم حصولها على الاهتمام الكافي؟ وهل هناك توجه لإنشاء مجمعات إنتاج حيواني متكاملة في المحافظات لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم المربين الصغار؟.



كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : أين دور المحافظين فى التوسع فى إنشاء مشروعات للثروة الحيوانيّة داخل المحافظات خاصة داخل المشروعات الزراعية الكبرى داخل المحافظات ؟ وما هى الإجراءات المتخذة لضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي في ظل ارتفاع معدلات الاستيراد وتقلبات أسعار الأعلاف عالميًا ؟ مطالباً بوضع سياسات جديدة تكفل التوسع فى مشروعات الثروة الحيوانيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء .