"الأعلى للشئون الإسلامية" ينظم لقاءً علميا لطالبات وافدات بمعسكر أبي بكر الصديق

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لقاءً علميًّا تفاعليًّا لطالبات وافدات ضمن المعسكر التدريبي المقام بمعسكر أبي بكر الصديق في محافظة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس.

وجرى افتتاح اللقاء بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، تلتها كلمة للأمين العام، أعرب خلالها عن خالص تقديره لوزير الأوقاف على دعمه المتواصل لمثل هذه الفعاليات التي وصفها بـ"مواسم العلم والفكر ومنارات التجديد"، مؤكدًا أهمية أن تكون الندوات العلمية منصّات حقيقية للتفاعل المباشر بين المحاضر والحضور، لما في ذلك من أثر بالغ في رسوخ المعرفة.

وشدّد الأمين العام على أن الطالبات الوافدات يحملن مسؤولية نشر ما يتلقينه من علم وفكر وسطي مستنير، ليصبحن سفراء لقيم الإسلام المعتدل في مجتمعاتهن، وقد تجلّى هذا المفهوم خلال حواره التفاعلي المفتوح مع المشاركات، الذي ساهم في تعزيز استيعاب المفاهيم المطروحة ورفع الوعي التربوي.

وتضمن اللقاء أيضًا محاضرة للدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث بمركز السيرة والسنة بالمجلس، حملت عنوان "بناء الإنسان من الداخل"، استعرض خلالها أسس إطلاق الطاقات الإيجابية، وآليات تهذيب النفس، وإدارة المشاعر، مستندًا إلى هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في بناء الشخصية المتوازنة.

وفي ختام اللقاء، عبّرت الطالبات الوافدات عن امتنانهن لوزير الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ما يبذل من جهود لصقل شخصياتهن علميًا وفكريًا، وتضمن الختام فقرات إنشادية وابتهالات روحية أضفت طابعًا وجدانيًا خاصًا على الأجواء العامة للفعالية.