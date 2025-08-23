قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
محافظات

وزير الاسكان يتابع مصادر توفير مياه الشرب للمواطنين بمطروح

وزير الاسكان ومحافظ مطروح
وزير الاسكان ومحافظ مطروح
ايمن محمود

تابع  المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  وبحضور محافظ مطروح موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة مطروح منذ عام 2014 وحتى 2025،

 حيث أشار اللواء أمين شوقي رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 10 مشروعات مياه بطاقة (80) ألف م3/يوم بتكلفة استثمارية تقدر بـ (2.182) مليار جنيه تتمثل في محطات تحلية ورافع وخطوط نقل وخزانات مياه، وكذا 4 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة (71) ألف م3/يوم، و (3) مشروعات صرف صحى بتكلفة استثمارية تقدر بـ (2.223) مليار جنيه، بجانب استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى تكلفة تقديرية (8.308) مليار جنيه والتي تشمل (4) محطات مياه بإجمالى طاقة انتاجية (84) الف م3/يوم، و (3) خطوط ناقلة وشبكات، ومشروعات صرف صحى بمناطق الحضر وتشمل 6 محطات معالجة بطاقة استيعابية 76 ألف م3/يوم، و2 مشروع صرف صحى المدن شاملة محطات رفع.

ثم استعرض الاجتماع منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح من خلال شركة المياه والصرف بالمحافظة، 

حيث أوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم تغذية محافظة مطروح بمياه الشرب بطاقة إجمالية ٤٧٥ ألف م3 / يوم عن طريق 4 مصادر تشمل محطات تنقية بالإسكندرية والعلمين، و6 محطات تحلية مياه بحر و15 محطة تحلية مياه آبار، إلى جانب سيارات مياه الشرب والتي وصلت إلى 177 سيارة بحمولات متنوعة، وشبكات وخطوط نقل مياه، منوهًا إلى الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة والدائمة لعدد من التحديات.

كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي والتي تتكون من محطات معالجة تم وجارٍ تنفيذها بطاقة إجمالية حوالي 124 ألف م3/يوم بجانب 59 معدة صرف صحي وشبكات وخطوط صرف، ومشروع الغابة الشجرية على مساحة 2055 فدانا، وجهود تطوير الاداء ورفع مستوى الخدمة بشركة مياه وصرف مطروح.

