لدعم الأمن الغذائي.. الزراعة تتابع الحقول الارشادية للذرة الشامية

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بتنظيم يوم الحقل السنوي لمحصول الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة .

ويهدف يوم الحقل السنوي إلى استعراض أحدث التطورات العلمية والابتكارات البحثية في مجال زراعة الذرة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الباحثين والمزارعين وشركات إنتاج التقاوي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الحقول وتحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول.

وقال الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، في كلمته، بالانابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مركز البحوث الزراعية يحرص على تنظيم هذه الفعاليات بصفة دورية، إيمانًا بدور البحث العلمي في دعم وتنميةخطط الدولة الزراعية، مشيرًا إلى أن الذرة الشاميه تُعد من المحاصيل الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف الحيوانية والداجنة.

وشملت الفعاليات جولة ميدانية داخل الحقل لمشاهدة التجارب البحثية بالمحطة، حيث تم استعراض نحو 23 هجينًا جديدًا من الذرة الشامية مسجله حديثًا، إضافة إلى 12 هجينًا مبشرًه تحت التسجيل واطلاقها فى السوق المصرى كما تم التنويه عن بعض التوصيات الفنيه وإلارشادية للمزارعين لزيادة المحصول وخفض تكاليف الانتاج.

من جانبه أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن يوم الحقل يمثل "يومًا بحثيا وإرشاديًا وتسويقيًا" للتعريف بمخرجات البحث العلمي الزراعي التطبيقي بمشاركة شركات القطاع الخاص المهتم بإنتاج التقاوى.

وأضاف الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات أن يوم الحقل هو ثمرة جهد متواصل طوال العام، مشيدًا بدور قسم بحوث الذرة في استنباط الهجن الجديدة المقاومة للأمراض والآفات بالتعاون مع المعاهد ذات الصلة.

وحضر اللقاء رئيس قطاع الإنتاج ومديرى المعاهد البحثية ووكلائها ورؤساء الإدارات المركزية والأقسام ومدير محطة بحوث سخا وأساتذة كلية الزراعه فى الجامعات المختلفه إلى جانب نخبة من باحثين المركز والمهندسين الزراعيين والمزارعين من مختلف المحافظات.

كما شهد فعاليات هذا اليوم ممثلى جهات انتاج التقاوى من القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص

وأشاد الحضور بالتجارب البحثية مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير إنتاج تقاوى الذرة الشاميه في مصر، بما يكفى متطلبات السوق المحلي والتوسع في التصدير للدول الافريقيه مع استمرار التواصل الدائم بين مركز البحوث الزراعية والمزارعين لنقل أحدث نتائج البحوث التطبيقية عن طريق همزة الوصل وهو الجهاز الإرشادى .