قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم الأمن الغذائي.. الزراعة تتابع الحقول الارشادية للذرة الشامية

يوم حقلى للذرة الشامية
يوم حقلى للذرة الشامية
شيماء مجدي

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بتنظيم يوم الحقل السنوي لمحصول الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة .

ويهدف يوم الحقل السنوي إلى استعراض أحدث التطورات العلمية والابتكارات البحثية في مجال زراعة الذرة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الباحثين والمزارعين وشركات إنتاج التقاوي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الحقول وتحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول.

وقال الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، في كلمته، بالانابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مركز البحوث الزراعية يحرص على تنظيم هذه الفعاليات بصفة دورية، إيمانًا بدور البحث العلمي في دعم وتنميةخطط الدولة الزراعية، مشيرًا إلى أن الذرة الشاميه تُعد من المحاصيل الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف الحيوانية والداجنة.

وشملت الفعاليات جولة ميدانية داخل الحقل لمشاهدة التجارب البحثية بالمحطة، حيث تم استعراض نحو 23 هجينًا جديدًا من الذرة الشامية مسجله حديثًا، إضافة إلى 12 هجينًا مبشرًه تحت التسجيل واطلاقها فى السوق المصرى  كما تم التنويه عن بعض التوصيات الفنيه وإلارشادية للمزارعين لزيادة المحصول وخفض تكاليف الانتاج.

من جانبه أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن يوم الحقل يمثل "يومًا بحثيا وإرشاديًا وتسويقيًا" للتعريف بمخرجات البحث العلمي الزراعي التطبيقي بمشاركة شركات القطاع الخاص المهتم بإنتاج التقاوى.

وأضاف الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات أن يوم الحقل هو ثمرة جهد متواصل طوال العام، مشيدًا بدور قسم بحوث الذرة في استنباط  الهجن الجديدة المقاومة للأمراض والآفات بالتعاون مع المعاهد ذات الصلة.

وحضر اللقاء رئيس قطاع الإنتاج ومديرى المعاهد البحثية ووكلائها ورؤساء الإدارات المركزية  والأقسام ومدير محطة بحوث سخا وأساتذة كلية الزراعه فى الجامعات المختلفه إلى جانب نخبة من باحثين المركز والمهندسين الزراعيين والمزارعين من مختلف المحافظات.

كما شهد فعاليات هذا اليوم ممثلى جهات انتاج التقاوى من القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص

وأشاد الحضور بالتجارب البحثية مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير إنتاج تقاوى الذرة الشاميه في مصر، بما يكفى متطلبات السوق المحلي والتوسع في التصدير للدول الافريقيه مع استمرار التواصل الدائم بين مركز البحوث الزراعية والمزارعين لنقل أحدث نتائج البحوث التطبيقية عن طريق همزة الوصل وهو الجهاز الإرشادى .

الزراعة الذرة الشامية وزير الزراعة الحقول الارشادية الحقل السنوي للذرة الشامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك وفاركو

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري

احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر في أحدث ظهور من داخل سيارته: صباح الجمال

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد