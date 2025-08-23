ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل

تترقب إدارة الأهلى صدور اللائحة التنفيذية من وزارة الشباب والرياضة لبدء الخطوات نحو توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسى الخاصة بالنادى تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد قبل نهاية العام الحالى.

ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لرغبتهم فى عدم بقاء المجلس بصورة مؤقتة لمدة عام آخر لنهاية الفترة الزمنية لمجلس محمود الخطيب بنهاية العام الحالى، وتسود حالة من الترقب الممزوجة بالغضب بسبب التسريبات التى وصلت للأهلى حول اللائحة التنفيذية المقرر صدورها غدا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلى اجتماعا الأربعاء المقبل لإقرار خريطة طريق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية «اجتماع خاص» لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسى.

ورفضت إدارة الأهلى التعقيب على الأمر إلا مع الصدور الرسمى للائحة التنفيذية، ولكن لديهم حالة من الدهشة الشديدة تجاه محاولة عرقلة إجراء انتخابات الأهلى رغم أن المجلس سارع فى تشكيل لجنة لتوفيق اللائحة الخاصة بالنادى طبقا لتعديلات قانون الرياضة .

