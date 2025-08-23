أنت العاقل اللي بَتعلِّم منه.. ويجز يهنئ شقيقه بمناسبة عيد ميلاده

هنأ مغني الراب “ويجز”، شقيقه الأصغر؛ بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن امتنانه على وجوده في حياته.

ونشر ويجز، صورة، على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” تجمعه وشقيقه، وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أجدع وأجمل وأحن وأرجل أخ في الدنيا.. أنت سنك صغير.. بس أنت العاقل اللي بَتعلِّم منه.. وأشطر مني في كل حاجة.. ربنا يخليك ليا.. والحمد لله على نعمة الأخوة".

ألبوم ويجز في حفل مهرجان العلمين الجديدة

أعلن مغني الراب “ويجز” موعد طرح ألبومه الجديد، وهو يوم 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد حوالي أسبوع من حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وكشف “ويجز”- عبر “إنستجرام”- عن موعد طرح أحدث أغنياته، يوم الثلاثاء المقبل، قبل يومين من حفله في العلمين.

وأشار ويجز إلى أنه سيشارك جمهور الحفل، عددا من أغاني الألبوم الجديد، قبل طرحه رسميا نهاية الشهر الجاري.