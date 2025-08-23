وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير

أعلنت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، عن وصول أكبر القوافل الطبية العلاجية لشمال سيناء بمدينة العريش، والتي تضم كبار الأطباء والجراحين لإجراء عدد 41 عملية جراحية، تم تشخيصها أثناء القافلة الطبية التي تم تنفيذها بالعريش في يونيو الماضي.

وأضافت عفاف الجوهري: تتولى مؤسسة مصر الخير التنفيذ الكامل للجراحات الطبية الدقيقة، ويعد هذا الإجراء امتدادًا للقوافل الطبية التي تم تنفيذها من قبل. يذكر أن هذا الإجراء هو الثاني من نوعه، حيث يتم في الطبيعي تحويل العمليات لمستشفيات التعاقد، ونظرًا للطبيعة الخاصة لمحافظة شمال سيناء واستضافتها للمرضى الفلسطينيين تقرر استدعاء فريق طبي جراحي وتخدير كامل تيسيرًا على المرضى من شمال سيناء وغزة.

يذكر أن قوافل مصر الخير الطبية تجوب محافظات الجمهورية وتركز على المحافظات الحدودية والمناطق التي بحاجة للخدمات الطبية، حتى ينتهي الأطباء من مناظرة جميع الحالات التي تحتاج للرعاية الصحية، ويتم التعامل مع جميع الحالات حتى نهاية المطاف.

وأوضحت «عفاف الجوهري» خلال تصريحات خاصة على هامش تفقد القافلة الطبية بمدينة العريش أن قوافل مؤسسة مصر الخير تقدم خدمات طبية متكاملة، كذلك الكشف الطبي بجميع أقسام «باطنة – عظام – قلب – أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة – مخ وأعصاب ونفسية – رمد – سماعات طبية – أطراف صناعية – كراسي متحركة»، كما تضم مجموعة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات الخاصة.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن العمليات مستمرة على مدار ثلاثة أيام، ومن المنتظر أن يتم خلالها إجراء تدخلات جراحية لعدد 41 حالة، تم توقيع الكشف الطبي عليهم وتبين أن حالاتهم تحتاج لتدخل جراحي.

وكشفت عفاف الجوهري، أن مؤسسة مصر الخير قامت بتجهيز مستشفى كامل بمدينة العريش لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء غزة الفلسطينية، لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لهم جنبًا إلى جنب مع المواطنين، من خلال استقطاب نخبة من أساتذة الجامعة واستشاريين في الجراحة العامة وجراحات الأنف والأذن والتخدير، وخلافه، لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المرضى سواء كانوا مصريين أو من أبناء غزة الفلسطينية.

وقالت عفاف الجوهري: منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر للعام قبل الماضي، ونحن نقدم خدماتنا للأسر الفلسطينية التي وصلت إلى الأراضي المصرية فور وصولهم، كما كثفنا من خدماتنا الطبية في محافظة شمال سيناء باعتبارها الأقرب لمدينة غزة، حيث تم مد جميع المرضى بكافة الاحتياجات الطبية الخاصة، وهذا بخلاف الأجهزة التعويضية، والأشعات والتحاليل وغيرها من احتياجات إخواننا في غزة. مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير نظمت قوافل طبية بجميع محافظات الجمهورية، لأن هدفها الأول هو تنمية الإنسان المصري.