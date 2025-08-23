تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط

علق اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات، على مناورة النجم الساطع.



وقال هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النجم الساطع تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر كشريك موثوق فيه في ظل التوترات الإقليمية والدولية ".

وتابع هشام الحلبي:" مصر ملتزمة بالحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة ".



وأكمل هشام الحلبي:" القوات المسلحة لديها القدرة على التخطيط والاستيعاب لهذا الحجم الكبير المشاركة من معدات في مناورة النجم الساطع ".

ولفت هشام الحلبي:" هناك تدريبات بالذخيرة الحية والحروب التقليدية ومكاحة الإرهاب ومواجهة الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية في مناروة النجم الساطع ".

ولفت هشام الحلبي:" يتم عقد ندوات كبار القادة حول التحديات الدولية والإقليمية ".

