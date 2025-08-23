خبير: مصر أول دولة في العالم تقف ضد الهجرات اليهودية قبل قيام إسرائيل

أكد اللواء إبراهيم عثمان هلال الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا على أن الممارسات للسياسة الأمريكية في العالم هي من دفعت إسرائيل إلى التمادي فيما تفعله حاليا، كما أنها هي من ستدفع إسرائيل لاحقا إلى الاستيلاء على أراضي أخرى عربية.

فضح المخططات الإسرائيلية

وأضاف اللواء إبراهيم هلال خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن البيانات المصرية منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا هي بيانات صحيحة، هدفها الرئيسي هو فضح المخططات الإسرائيلية التي تسعى إسرائيل إلى تنفيذها على أرض الواقع لإنهاء القضية الفلسطينية بأكثر من محاورها الـ6 بالكامل، سواء التهجير والقدس والأرض والأمن، فضلا عن المياه أصلا.

وشدد اللواء إبراهيم هلال على أن الدولة المصرية موقفها ثابت، كما أن بياناتها توضح للعالم أجمع كل شيء، وهي أول دولة في العالم تقف ضد الهجرات اليهودية من قبل أن تقوم دولة إسرائيل، وهي أول دولة في العالم تحارب من أجل الفلسطينيين 4 جولات حروب ولديها شهداء ومصابين من الحروب.