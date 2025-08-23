القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يتفاوض في المرحلة الحالية مع محمد عبدالمنعم، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، من قريب أو بعيد، وأن التواصل الأخير كان قبل كأس العالم للأندية.

وقال أمير هشام، عبر برنامجه “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكد جاهزيته التامة لخوض لقاء غزل المحلة، وترك الحرية كاملة للجهاز الفني لحسم موقفه.

وأضاف: حتى الآن، موقف الشناوي لم يُحسم بصفة نهائية، والأمر متروك للجهاز الفني فقط.

وواصل: الأهلي سيدخل معسكرا مغلقا غدا بعد المران الجماعي، استعدادا لخوض مواجهة المحلة.