حالات إسقاط عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية بالقانون

حددت تعديلات قانون الرياضة الجديد بوضوح حالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية.

وصدق الرئس عبد الفتاح السيسي علي قانون الرياضة الجديد وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية.

ونص القانون على أن تُسقط العضوية عن عضو أو أكثر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية في حال فقد أي منهم أحد شروط الترشح التي نص عليها القانون.

وفي حال ترتب على إسقاط العضوية فقدان المجلس النصاب القانوني اللازم لانعقاده، يُكلَّف الوزير المختص بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الهيئة.

ونصت التعديلات على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني لمجلس الإدارة بعد إسقاط عضوية عدد من أعضائه، يتولى الوزير المختص إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة وفقًا لما تحدده اللائحة الأساسية للهيئة.

وفي حال لم تنص اللائحة على آلية تشكيل اللجنة، يتولى الوزير تشكيلها بحيث تضم على الأقل:

المدير التنفيذي

المدير المالي

مدير النشاط الرياضي

وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.