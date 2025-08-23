قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: 100 يوم صحة إنجاز يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية

100 يوم صحة
100 يوم صحة
محمد الشعراوي

أشاد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بالنجاح البارز الذي تحققه النسخة الثالثة من مبادرة 100 يوم صحة، والتي استطاعت خلال 38 يوم فقط تقديم أكثر من 59 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد حسين في تصريحاته أن هذه النتائج غير المسبوقة تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجودة عالية.

وأوضح أن الحملة تمثل نموذج متكامل لتعاون مؤسسات الدولة، حيث شاركت فيها 12 جهة حكومية لتقديم مختلف الخدمات العلاجية والوقائية، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية مثل خدمات الصحة النفسية، والإسعاف، وتقليص قوائم الانتظار.

وأشار إلى أن ما تحقق يعكس التزام الحكومة بتطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة باعتباره أحد أهم محاورها.

وشدد على أن هذا الإنجاز الكبير في فترة زمنية قصيرة يستدعي البناء عليه عبر استمرار المبادرات القومية التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة، لافتا إلى أن البرلمان يقف داعما لكل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بما يضمن وصول الرعاية الطبية لكل فرد بسهولة ويسر.

100 يوم صحة هشام حسين مجلس النواب مبادرة 100 يوم صحة خدمة طبية مجانية للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

السكري

غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

التهاب البنكرياس

عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة .. وصفة مصرية شهية ومشبعة للأسرة

بالصور

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

