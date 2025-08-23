برلماني: 100 يوم صحة إنجاز يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية

أشاد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بالنجاح البارز الذي تحققه النسخة الثالثة من مبادرة 100 يوم صحة، والتي استطاعت خلال 38 يوم فقط تقديم أكثر من 59 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد حسين في تصريحاته أن هذه النتائج غير المسبوقة تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجودة عالية.

وأوضح أن الحملة تمثل نموذج متكامل لتعاون مؤسسات الدولة، حيث شاركت فيها 12 جهة حكومية لتقديم مختلف الخدمات العلاجية والوقائية، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية مثل خدمات الصحة النفسية، والإسعاف، وتقليص قوائم الانتظار.

وأشار إلى أن ما تحقق يعكس التزام الحكومة بتطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة باعتباره أحد أهم محاورها.

وشدد على أن هذا الإنجاز الكبير في فترة زمنية قصيرة يستدعي البناء عليه عبر استمرار المبادرات القومية التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة، لافتا إلى أن البرلمان يقف داعما لكل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بما يضمن وصول الرعاية الطبية لكل فرد بسهولة ويسر.