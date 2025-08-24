قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
إغلاق جميع فروع الأكاديمية.. تفاصيل غرق 6 فتيات ونجاة العشرات في كارثة شاطئ أبو تلات | تفاصيل
فن وثقافة

مرتاح كده| رامي جمال يكشف موعد طرح أحدث أغانيه: مقدرش أتأخر عليكم

تقى الجيزاوي

كشف الفنان رامي جمال عن موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان «مرتاح كده»، والمقرر إصدارها يوم الخميس المقبل عبر جميع المنصات الموسيقية.

وفي هذا السياق، شارك رامي جمال بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب معلّقًا: "مقدرش أتأخر عليكم، وحسيت إن الصيف بيخلص، فقولت نعمل شوية حماس مع بعض وننزل بالجديد".

ألبوم رامي جمال

وكان الفنان رامي جمال قد طرح عددًا من أغاني ألبومه «محسبتهاش» في يوليو الماضي، والذي ضم 15 أغنية، هي: «تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ما طلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي».

رامي جمال يعتذر عن حفله بالعلمين

كما أعلن الفنان رامي جمال عن تأجيل حفله بمهرجان العلمين، والذي كان مقررًا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري بمشاركة الفنان الكبير محمد منير، وذلك لحين تحسّن حالة "الكينج".

وقال رامي جمال عبر حسابه على إنستجرام: "أولًا، ألف سلامة على الغالي الكينج محمد منير، نشوفك بألف خير. ثانيًا، بما إني كنت متشرف إني مشارك في حفل مهرجان العلمين يوم 16-8 مع أستاذنا، يبقى الحفل ماينفعش يكون غير معاه بعد ما نطمن عليه. فبعتذر للجمهور اللي حجز ورتب نفسه على يوم 16، إن الحفل لازم يتأجل لحد ما نتطمن على العبقري، القيمة والقامة المصرية المحترمة محمد منير. دعواتكم يخف ويقوم بألف سلامة. ولما يتم تحديد موعد جديد هنبلغكم. وبشكر شركة تذكرتي على المجهود الجميل اللي عاملينه معانا وفي المهرجان عمومًا. وتحيا مصر".

