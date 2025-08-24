قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
أخبار البلد

إغلاق جميع فروع الأكاديمية.. تفاصيل غرق 6 فتيات ونجاة العشرات في كارثة شاطئ أبو تلات | تفاصيل

طالبات سوهاج
طالبات سوهاج
نهلة الشربيني

شهدت محافظة سوهاج حالة من الحزن العميق عقب وفاة 6 فتيات من بنات المحافظة، خلال رحلة إلى شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية، في حادث مأساوي أسفر عن مصرعهن وإصابة عدد آخر من طالبات أكاديمية متخصصة في مجال الضيافة الجوية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 24 طالبة، فيما جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 أخريات إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المختصة.

وبالبحث عن اسم الأكاديمية ضمن الكيانات المعتمدة بوزارة التعليم العالي، تبيّن أنها غير مدرجة ضمن الكيانات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من المجلس الأعلى للجامعات، رغم امتلاكها 6 فروع في محافظات: المنصورة، وسوهاج، وبنها، والإسماعيلية، والشرقية.

وكشفت مأساة شاطئ أبو تلات أن أنغام ص. ز. ح.، مديرة فرع الأكاديمية بسوهاج، كانت قد أُلقى القبض عليها يوم 19 أغسطس الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انطلاق الرحلة التي انتهت بغرق الفتيات.

أكاديمية وهمية تعمل دون ترخيص

تبيّن أن الأكاديمية تمارس نشاطها دون تراخيص رسمية، ورغم توقيف مديرة فرع سوهاج، فقد نظّمت الرحلة يوم 20 أغسطس في محاولة لطمأنة الأهالي وإظهار استمرار العمل، وهو ما انتهى بالفاجعة.

وجددت النيابة العامة اليوم حبس مديرة الفرع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح." اتهامات مباشرة بإدارة كيان تدريبي وهمي تسبب في إزهاق أرواح الطالبات.

وعقب الحادث، أغلقت السلطات جميع أفرع الأكاديمية، في ظل حالة من الغضب والحزن العارم الذي خيّم على محافظة سوهاج وأسر الضحايا.

أول رد من الأكاديمية

أصدرت الأكاديمية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "تنويه هام.. يُعلن عن غلق جميع الفروع لمدة عشرة أيام حدادًا على المتوفين"، وذلك في أول رد لها على الحادثة.

متابعة من محافظ سوهاج

من جانبه، تابع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن كثب تداعيات الحادث، مكلّفًا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية للمصابين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة استخراج تصاريح الدفن بعد استكمال التحقيقات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج للتنسيق مع نظيره في الإسكندرية لمتابعة أوضاع المصابين والوفيات، وحصر الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتقديم المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكّل المحافظ غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وتقديم الدعم السريع لأسر الضحايا والمصابين.

واختتم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وزارة التعليم العالي شاطىء أبو تلات محافظة سوهاج

