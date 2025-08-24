إغلاق جميع فروع الأكاديمية.. تفاصيل غرق 6 فتيات ونجاة العشرات في كارثة شاطئ أبو تلات | تفاصيل

شهدت محافظة سوهاج حالة من الحزن العميق عقب وفاة 6 فتيات من بنات المحافظة، خلال رحلة إلى شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية، في حادث مأساوي أسفر عن مصرعهن وإصابة عدد آخر من طالبات أكاديمية متخصصة في مجال الضيافة الجوية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 24 طالبة، فيما جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 أخريات إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المختصة.

وبالبحث عن اسم الأكاديمية ضمن الكيانات المعتمدة بوزارة التعليم العالي، تبيّن أنها غير مدرجة ضمن الكيانات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من المجلس الأعلى للجامعات، رغم امتلاكها 6 فروع في محافظات: المنصورة، وسوهاج، وبنها، والإسماعيلية، والشرقية.

وكشفت مأساة شاطئ أبو تلات أن أنغام ص. ز. ح.، مديرة فرع الأكاديمية بسوهاج، كانت قد أُلقى القبض عليها يوم 19 أغسطس الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انطلاق الرحلة التي انتهت بغرق الفتيات.

أكاديمية وهمية تعمل دون ترخيص

تبيّن أن الأكاديمية تمارس نشاطها دون تراخيص رسمية، ورغم توقيف مديرة فرع سوهاج، فقد نظّمت الرحلة يوم 20 أغسطس في محاولة لطمأنة الأهالي وإظهار استمرار العمل، وهو ما انتهى بالفاجعة.

وجددت النيابة العامة اليوم حبس مديرة الفرع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح." اتهامات مباشرة بإدارة كيان تدريبي وهمي تسبب في إزهاق أرواح الطالبات.

وعقب الحادث، أغلقت السلطات جميع أفرع الأكاديمية، في ظل حالة من الغضب والحزن العارم الذي خيّم على محافظة سوهاج وأسر الضحايا.

أول رد من الأكاديمية

أصدرت الأكاديمية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "تنويه هام.. يُعلن عن غلق جميع الفروع لمدة عشرة أيام حدادًا على المتوفين"، وذلك في أول رد لها على الحادثة.

متابعة من محافظ سوهاج

من جانبه، تابع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن كثب تداعيات الحادث، مكلّفًا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية للمصابين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة استخراج تصاريح الدفن بعد استكمال التحقيقات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج للتنسيق مع نظيره في الإسكندرية لمتابعة أوضاع المصابين والوفيات، وحصر الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتقديم المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكّل المحافظ غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وتقديم الدعم السريع لأسر الضحايا والمصابين.

واختتم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.