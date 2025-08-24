موجز الوادي الجديد: المرور ينظم قافلة لـ فحص المركبات بمركز بلاط.. وتنفيذ 87 مشروعًا خدميًا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها؛

مرور الوادي الجديد: ينظم قافلة لـ فحص المركبات بمركز بلاط تيسيرا علي المواطنين

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، قافلة مرورية وذلك لتقديم الخدمات المرورية وإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة الخدمات بمراكز المحافظة، وتيسير حصول المواطن عليها؛ توفيرًا للوقت والجهد وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.



وأجرت القافلة المرورية التي نظمتها إدارة مرور الوادي الجديد، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أعمال الفحص لعدد من المركبات ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

ونظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط،حملة مرورية مهمتها فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

تنفيذ 87 مشروعًا خدميًا وتنمويًا خلال أسبوع لخدمة 400 ألف مواطن بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد السبت، تنفيذ 87 مشروعًا خدميا وتنمويًا متنوعًا في خمسة مراكز إدارية، استهدفت تحسين جودة الحياة لأكثر من 400 ألف مواطن على مدار الأسبوع المنقضي.

وأوضح المحافظ جهود المحافظة في كل مركز إداري كالتالي:

مركز الخارجة يقود مبادرات التحديث البيئي



حقق مركز الخارجة، عاصمة المحافظة، إنجازات بارزة في مجال التحسين البيئي والنظافة، حيث جرت حملات مكثفة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية والأحياء السكنية، شملت شفط الأتربة ورفع المخلفات. كما جرت إزالة الأشجار العشوائية والنباتات المتداخلة مع أسلاك الكهرباء في شوارع بورسعيد وحازم عبد الخالق.



في إطار تطوير المرافق والخدمات العامة، جرت صيانة وتركيب كشافات إنارة "ليد" بعدة شوارع وأحياء، تنفيذًا لخطة ترشيد الطاقة وتحسين مستوى الإضاءة الليلية. واستمرت متابعة توصيل خطوط المياه بقرية أبو طرطور، مع المرور على المخابز للتأكد من جودة الرغيف ومبادرة "حقك بالميزان".



منافذ البيع تدعم الأمن الغذائي المحلي



واصلت منافذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم عملها في ميدان الشعلة والبساتين والزهور وشارع بورسعيد، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. كما جرى تنظيم سوق اليوم الواحد وضخ كميات إضافية من الخضروات والفواكه لدعم الأمن الغذائي المحلي.

ضمن مبادرة "اسأل المحافظ"، الزملوط يعلن خطط التعليم والغاز والكهرباء بالوادي الجديد



أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، استئناف حلقات مبادرة اسأل المحافظ بانتظام شهريًّا بعد فترة انشغال بافتتاح المجمع الحكومي للخدمات الذكية وتجهيزاته، مؤكّدًا استمرار التواصل مع المواطنين عبر الهاتف والصفحات الرسمية لتلقي الشكاوى والمطالب والعمل على حلّها.

وشدّد الزملوط على أنّ الحلقة رقم 63 جرى إطلاقها اليوم السبت 23 أغسطس 2025، كمنصّة دورية للتوضيح والرد، لافتًا إلى أنّ الوادي الجديد تمضي في خطط خدمية تُعلي من جودة الحياة في المحافظة.

استعدادات الدراسة ومدارس جديدة

أكد الزملوط بدء العدّ التنازلي للعام الدراسي الجديد في الوادي الجديد، موضحًا تخصيص أرض بجوار المدرسة اليابانية في الخارجة لإنشاء مدرسة خاصة متميزة تُدار بمعايير علمية وتربوية ونفسية متقدمة، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر واحد ويفتح باب التقديم للعام القادم.

وأشار إلى أنّ المدرسة اليابانية بمدينـة الداخلة جرى الانتهاء من تجهيزاتها لتدخل الخدمة مع العام الدراسي المقبل، مع التشديد على إنجاز صيانة المدارس في الإجازة فقط.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، بعدم نقل طلاب السبط لمسافات بعيدة، وأن تكون أي فترات إضافية قريبة من مساكنهم داخل الحي، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية في الوادي الجديد.