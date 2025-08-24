حبس البلوجر قطة وزوجها سمسم فى واقعة احتجاز مواطن

قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر قطة وزوجها سمسم لاتهامهم بإحتجاز آخر والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدة بالقاهرة لقيامهم بإحتجاز آخر والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من (صانعة محتوى وزوجها ، وآخر " صانع محتوى" ) لقيام الأولى بإستدراجه لمحل سكنها وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات والإستيلاء منه على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصال أمانة .

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.