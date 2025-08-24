قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني

أحمد بسيوني

شهدت شواطئ القطاع الغربي والعجمي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، اضطرابًا ملحوظًا في حركة الأمواج وارتفاعًا في منسوب البحر، ما دفع إدارة الشواطئ إلى رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ الواقعة في نطاق العجمي والقطاع الغربي، في إشارة إلى حظر نزول البحر بشكل كامل حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن رفع الرايات الحمراء يأتي نتيجة التحذيرات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، مشددة على ضرورة التزام المصطافين بالتعليمات الصادرة عن فرق الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ، وعدم المخاطرة بالنزول إلى المياه في ظل هذه الظروف غير الآمنة.

وأكدت الإدارة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ورجال الإنقاذ، لمراقبة الأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح. كما ناشدت المواطنين التعاون مع رجال الإنقاذ والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة الإسكندرية سنويًا خلال فترات اضطراب الطقس لحماية رواد الشواطئ ومنع تكرار حوادث الغرق التي ترتفع معدلاتها في مثل هذه الظروف المناخية.

و قد شهد شاطئ أبو تلات حادث اليم بعد ما أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 28 آخرين كانوا ضمن رحلة نظمتها الأكاديمية المتخصصة في التدريب الفندقي والسياحي، وسط مطالبات من الأهالي بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

اضطراب الامواج الإسكندرية الرايات الحمراء

