داخل سماعة صب .. حبس المتهمين بجلب 3000 قرص مخدر

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بجلب 3000 قرص مخدر مخبأه بمخزن سرى داخل سماعة صب كبيرة.

الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدى عبر إحدى الموانئ الجوية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام شخصين جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدى قادم من الخارج عبر إحدى الموانئ الجوية.

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش الطرد تم ضبط قرابة 3000 قرص مخدر، مخبأه بمخزن سرى داخل سماعة صب كبيرة.. كما تم ضبط الشخصين القائمين على الجلب (عاطل ، شقيقته - مقيمان بمحافظة الشرقية).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.