رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
حوادث

داخل سماعة صب .. حبس المتهمين بجلب 3000 قرص مخدر

كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بجلب 3000 قرص مخدر مخبأه بمخزن سرى داخل سماعة صب كبيرة.

الأجهزة الأمنية  

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدى عبر إحدى الموانئ الجوية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام شخصين جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدى قادم من الخارج عبر إحدى الموانئ الجوية.

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش الطرد تم ضبط قرابة 3000 قرص مخدر، مخبأه بمخزن سرى داخل سماعة صب كبيرة.. كما تم ضبط الشخصين القائمين على الجلب (عاطل ، شقيقته - مقيمان بمحافظة الشرقية).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.

سماعة صب أقراص مخدرة مخدرات حبوب مخدرة

