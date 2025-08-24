ضبط بلطجى فرض سيطرته على مالكى قطعة أرض بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مالكى قطع الأراضى بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وإجبارهم على قيامه بأعمال التأمين بمقابل مالى وبيع مواد البناء لهم بأسعار أزيد من السعر المعلن بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.